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السبت، 23-12-2023 05:50 م

الأردن استورد 325.4 ألف برميل نفط خلال أول اسبوعين من الشهر الحالي

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الوكيل الإخباري - كشفت أرقام رسمية، أن الأردن استورد من العراق، خلال أول 18 يوماً من الشهر الحالي 325 الف و397 برميل نفط خام.

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وأشارت الأرقام التي حصل عليها "الوكيل الاخباري" أن الشهر الماضي لم تزد مستوردات الأردن من النفط العراقي عن ( 109 آلاف و 857 برميل، ذلك بسبب الاضطرابات الأمنية التي كانت على الحدود.

 

وكان مصدر مطلع أسرّ "لموقع الوكيل" أن عمليات توريد النفط العراقي للأردن تم استئنافها مطلع الشهر الحالي، بعد توقف دام قرابة شهرين، على إثر قيام فصائل بإغلاق الحدود احتجاجاً على حرب غزة.


ووفقاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الأردن والعراق، فإن معدل التصدير اليومي يصل إلى  15 ألف برميل، بمجموع يبلغ 450 ألف برميل خلال الشهر، وبسعر تفضيلي يقل بـ 16 دولاراً عن السعر العالمي .

 




 

 


 

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