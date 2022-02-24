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الخميس، 24-02-2022 05:39 م

الحكومة تطمئن.. مخزوننا الغذائي آمن والقمح يكفي لـ15 شهرا

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - طمأنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين المواطنين على وفرة المخزون الغذائي واستقرار الأسعار ونجاعة السياسات الحكومية التي تضمن المحافظة على المخزون وتعزيزه والرقابة المستمرة على الأسواق.

الى ذلك أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي كفاية المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية المنتجة محليا والمستوردة حيث تعمل الوزارة بتشاركية مع القطاعين الصناعي والتجاري للمحافظة على المخزون وجعله دائما في الحدود الآمنة .

كما أكد خلال لقائه اليوم برئيس غرفة تجارة عمان/ نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق وعددا من تجار السلع التموينية أهمية مواصلة العمل لتعزيز المخزون التمويني والمحافظة على استقرار الأسعار وخاصة قبل وخلال شهر رمضان المبارك.

واستمع من الحاج توفيق والتجار عن واقع المخزون والتعاقدات المستمرة لتأمين احتياجات المملكة وجعلها ضمن الحدود الآمنة.

وتطبق الوزارة منذ العام 2008 سياسة تحوط بموجبها تم بناء مخزون آمن من القمح والشعير والسلع الغذائية وتعدد مناشيء الاستيراد وانسيابية التوريد للمملكة.

وفي تصريح صحفي قال الشمالي أن كفاية المخزون من مادة القمح يكفي الاستهلاك المحلي لمدة 15 شهرا تقريبا ومخزون الشعير يكفي لمدة 11 شهرا .

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