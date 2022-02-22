الثلاثاء 22-02-2022
الوكيل الاخباري

شركس: البنك المركزي تبنى أفضل الممارسات لتعزيز منظومة الأمن السيبراني

الملك يلتقي اقتصاديين ويؤكد أهمية ورشة العمل الاقتصادية الوطنية

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة الضمور

الأمانة تعقد ورشة عن تطوير التفتيش في البلديات

حملة نظافة في موقع دير العسل السياحي بالكورة

لجنة مؤقتة لإدارة شؤون شركة الأراضي المقدسة للتأمين

حملة للمحافظة على البيئة في مأدبا

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) تُسلم مؤسسة الضمان (4) جوائز تميز دولية

4669073 شخصا تلقوا الجرعة 1 من اللقاح المضاد لكورونا في الأردن

الثلاثاء، 22-02-2022 05:18 م

الأمانة تعقد ورشة عن تطوير التفتيش في البلديات

www


الوكيل الاخباري -عقدت أمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ورشة عمل عن تطوير التفتيش في البلديات.

وأكدت نائب مدير المدنية للشؤون الصحية الدكتورة ميرفت المهيرات، أن الأمانة تسعى بشكل دوري لعقد الورش والدورات التدريبية مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لتبادل الخبرات وتعزيزها بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وفق النهج الحكومي المتبع.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
e

شركس: البنك المركزي تبنى أفضل الممارسات لتعزيز منظومة الأمن السيبراني

image

الملك يلتقي اقتصاديين ويؤكد أهمية ورشة العمل الاقتصادية الوطنية

2202221225412590830451

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة الضمور

e

حملة نظافة في موقع دير العسل السياحي بالكورة

e

حملة للمحافظة على البيئة في مأدبا

2202220133426736080757

الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) تُسلم مؤسسة الضمان (4) جوائز تميز دولية

أخبار متعلقة
1645536404767

زراعة 100 شجرة في متنزه غمدان

122018412412443277536

الأمانة تمدد فترة تجديد رخص المهن والإعلانات

0L5A1918

الأمانة تعلن حالة الطوارئ "قصوى مياه"

w

الشمالي يبحث مع وزير خارجية نبراسكا الأميركية تعزيز التعاون الاقتصادي

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة تنفي منح رخص لاستيراد الأسمنت

12022258115489891800

الصناعة والتجارة تدعو إلى الإبلاغ عن أية مخالفات في الأسواق