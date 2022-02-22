الأمانة تعقد ورشة عن تطوير التفتيش في البلديات

الوكيل الاخباري -عقدت أمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ورشة عمل عن تطوير التفتيش في البلديات.



وأكدت نائب مدير المدنية للشؤون الصحية الدكتورة ميرفت المهيرات، أن الأمانة تسعى بشكل دوري لعقد الورش والدورات التدريبية مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لتبادل الخبرات وتعزيزها بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وفق النهج الحكومي المتبع.

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