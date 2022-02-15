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الثلاثاء، 15-02-2022 08:25 م

الشمالي يبحث مع وزير خارجية نبراسكا الأميركية تعزيز التعاون الاقتصادي

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 الوكيل الاخباري - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، اليوم الثلاثاء، إن صادرات المملكة إلى السوق الأميركي نمت بنسبة 34.6 بالمئة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وأضاف الشمالي خلال لقائه وفد اقتصادي اميركي برئاسة وزير خارجية ولاية نبراسكا روبرت ايفنين لبحث التعاون بين الجانبين، إن قيمة الصادرات الأردنية إلى أميركا ارتفعت إلى 1.46 مليار دينار خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2021 مقارنة بـ1.085 مليار دينار لذات الفترة من العام 2020.

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