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السبت، 15-01-2022 02:55 م

الحكومة تعد أبناء الجفر بحل مشاكلهم

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الوكيل الإخباري - استمع وزير الداخلية مازن الفراية ووزير العمل نايف استيتية اليوم السبت، خلال جولة ميدانية في قضاء الجفر جنوب المملكة إلى مطالب المواطنين. اضافة اعلان


وأكد الوزيران خلال الجولة أنهما سيعملان على حل مشاكل أبناء الجفر التي ممكن حلها بقرار منهما بشكل مباشر وإيصال باقي المطالب الى مجلس الوزراء والوزارات الأخرى. 

وتجول الوزيران في مزارع قضاء الجفر والالتقاء بالمزارعين للاستماع إلى مطالبهم والتحديات التي تواجههم بخصوص ملكيات الأراضي والعمالة. 

ودار حوار في مبنى بلدية الجفر بين الوزيرين مع وجهاء الجفر وممثلين عن ابناء المجتمع المحلي ومجموعة من الشباب المتعطلين عن العمل والمزارعين والمستثمرين بحضور النائب صالح ابو تايه حول التحديات القضايا والمطالب ذات الأولوية لحلها فورا. 

وزير الداخلية مازن الفراية أكد ان الجولة الميدانية لقضاء الجفر هي استمرار لنهج الحكومة في التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم. 

وأشار إلى أن وزارة الداخلية ستعمل على تلبية المطالب التي تحتاج إلى إجراء فوري من الوزارة وتدرس المطالب الأخرى لحلها إما من خلال مجلس الوزراء أو الوزارات الأخرى المعنية. 

ولفت الفراية إلى أنه على استعداد للتواصل باستمرار مع نواب البادية الجنوبية ومحافظ معان لحل أي قضايا لم يتم التطرق إليها خلال الجلسة الحوارية مع المواطنين أو الجولة الميدانية في القضاء ومزارعه.

وزير العمل نايف استيتية أكد ان الجولات الميدانية لقضاء الجفر في الجنوب وباقي محافظات المملكة تأتي استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وتعليمات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة للاطلاع على مطالب المواطنين وحل مشاكلهم على الفور. 

وشدد استيتية أن جولتهم الميدانية وحوارهم مع أبناء قضاء الجفر للتأكد أنه سيكون هناك أفعال لا أقوال بعد هذه الجولة سيلمسها شباب وشابات الجفر، لأن الهدف من الزيارة الحديث عن حلول لا مشاكل وتحديات

وأشار إلى أنه مطلع على مشاكل ابناء الجفر وتواصل خلال الجولة مع جمعية سيدات الجفر أيضا، بالإضافة إلى الاستماع إلى مطالب المزارعين خلال زيارتهم بخصوص ملكيات الأراضي واحتياجاتها من العمالة. 

وشدد استيتية على انه تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وتعليمات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة سيكون في سلم الأولويات ايجاد حلول لمشكلة البطالة بين صفوف الشباب والشابات، كما سيتم المتابعة باقي مطالبهم وسيزور القضاء قريبا، منوها إلى أن الحكومة من خلال وزارة العمل ستطلق قريبا برنامج التشغيل الوطني ليستفيد منه شباب وشابات المملكة في كافة المحافظات.

 




 

 


 

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