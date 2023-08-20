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الأحد، 20-08-2023 04:13 م

الحكومة تعلّق على قضية وقف المعالجات الطبية للمؤمنين من خلال شركات التأمين

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الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال نواف البرماوي إن الوزارة تدرس حالياً قرار نقابة الأطباء بشأن وقف المعالجات الطبية للمؤمنين من خلال شركات التأمين. اضافة اعلان


وأضافت الوزارة في بيان وصل "الوكيل الاخباري" نسخة منه أن الدراسة تأتي لبيان فيما إذا كان قرار النقابة مخالفا لقانون المنافسة سيما المادة( 20/جـ ) منه والتي تحظر على أي جهة من القطاع الخاص تتولى تنظيم ممارسة أي مهنة أو رعاية مصالح المؤسسات الاقتصادية او التجارية اصدار أي قرار أو رعاية أي اتفاق أو ترتيب يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها او منعها خلافا لاحكام القانون.

وأشار البيان إلى أنه على ضوء ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق احكام قانون المنافسة والتشريعات ذات العلاقة.

 




 

 


 

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