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السبت، 29-07-2023 11:15 ص

نقابة الاطباء تشطب عضوية نحو (15) الف طبيب

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الوكيل الاخباري - أكد أمين سرّ نقابة الأطباء، الدكتور طارق التميمي، أن النقابة لن تقوم بشطب عضوية الأطباء المتخلّفين عن الايفاء بالتزاماتهم المترتبة للنقابة في حال قيامهم بتسديد التزاماتهم.

وأضاف التميمي في تصريحات صحفية أن مجلس النقابة قرر شطب عضوية نحو (15) ألف طبيب، بسبب عدم الالتزام بالتسديد للنقابة.

وبيّن التميمي أن الرقم متغير نظرا لوجود أطباء يقومون بتصويب أوضاعهم حال ابلاغهم بالقرار، لافتا إلى أن النقابة قامت بحملات توعية مؤخرا ساهمت في زيادة عدد المسددين.

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