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الأحد، 04-07-2021 09:14 م

الحكومة تعلن إجراءين هامين قبل العيد تسهيلا على الأردنيين

الحكومة
مبالغ نقدية أردنية


الوكيل الإخباري -جلنار الراميني- زفّت الحكومة اليوم الأحدى خبران ساران للأردنيين ، على وقع إجراءاتها الرامية للتسهيل عليهم ، خلال عيد الأضحى المبارك، والتمكّن من شراء التزاماتهم ، حيث سيكون "العيد" ، قبل موعد صرف الرواتب ، الأمر الذي أدّى بالحكومة الإعلان عن قرارين هامين.

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فقد قرر وزير المالية، الدكتور محمد العسعس، صرف رواتب الموظفين في القطاع العام قبل عطلة عيد الأضحى ، على أن تعود في الأشهر المقبلة في الموعد الاعتيادي وهو 24 من كل شهر.

 

كما أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، عن صرف رواتب متقاعدي الضمان ، قبل العيد ، ليتمكّنوا من قضاء حوائجهم ، وفق الناطق الإعلامي باسم المؤسسة شامان المجالي .

 

وما زالت الحكومة ، تعمل على دراسة الأوضاع المعيشية للمواطنين ، واتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها التخفيف عليهم .

 

 




 

 


 

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