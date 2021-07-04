الحكومة تعلن إجراءين هامين قبل العيد تسهيلا على الأردنيين

الوكيل الإخباري -جلنار الراميني- زفّت الحكومة اليوم الأحدى خبران ساران للأردنيين ، على وقع إجراءاتها الرامية للتسهيل عليهم ، خلال عيد الأضحى المبارك، والتمكّن من شراء التزاماتهم ، حيث سيكون "العيد" ، قبل موعد صرف الرواتب ، الأمر الذي أدّى بالحكومة الإعلان عن قرارين هامين.

اضافة اعلان

فقد قرر وزير المالية، الدكتور محمد العسعس، صرف رواتب الموظفين في القطاع العام قبل عطلة عيد الأضحى ، على أن تعود في الأشهر المقبلة في الموعد الاعتيادي وهو 24 من كل شهر.

كما أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، عن صرف رواتب متقاعدي الضمان ، قبل العيد ، ليتمكّنوا من قضاء حوائجهم ، وفق الناطق الإعلامي باسم المؤسسة شامان المجالي .

وما زالت الحكومة ، تعمل على دراسة الأوضاع المعيشية للمواطنين ، واتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها التخفيف عليهم .