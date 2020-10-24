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السبت، 24-10-2020 02:34 م

الحكومة تعلن عن انخفاض أسعار 5 سلع

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الوكيل الإخباري- بينت دراسة مقارنة أعدتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين لأسعار 133 سلعة تموينية للنصف الأول من تشرين أول مقارنة بالنصف الثاني من الشهر الماضي انخفاض واستقرار 129 سلعة وارتفاع 4 سلع .

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واوضحت الدراسة ان انخفاض أسعار 5 أصناف هي لحم خاروف وعجل بلدي، خاروف روماني، بيض المائدة بأحجامه.


كما ارتفعت أسعار 4 أصناف هي بندورة، خيار، كوسا، جزر.


وبحسب الدراسة فقد استقرت أسعار124 سلعة منها السكر، الحليب الجاف، الزيوت النباتية، الارز حبة متوسطة، المواد المصنعة مثل الشاي والجبنة، خاروف دبي، دجاج مجمد محلي ومستورد، برغل فاصوليا جافة، حديد شد60، حديد شد40، الاسمنت، واستقرار الزهرة، الليمون محلي والمستورد.


وقالت الوزارة انها تتابع وبتنسيق مستمر مع وزارة الزراعة أسعار الخضار والفواكه في السوق المحلي ورصد المتغيرات التي تطرأ عليها واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان استقرار الأسعار وعدم ارتفاها بشكل غير مبرر.



 




 

 


 

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