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الأربعاء، 16-12-2020 04:52 م

الحكومة تعلن عن دعم نقدي لأسر اردنية - رابط التسجيل

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الوكيل الاخباري - تفقد مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة، مراكز التسجيل لبرنامجي الدعم الحكومي المؤقت تكافل 3 والدعم التكميلي في المناطق النائية والأطراف.
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وقال المشاقبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إن الصندوق زار مراكز التسجيل في مناطق الحسا والمريغة والحسينية والقويرة ووادي عربة للتأكد من سير عملية التسجيل التي بدأت في تلك المناطق مطلع الشهر الحالي.

وأشار المشاقبة إلى أن الأسر المحتاجة والفقيرة التي تضررت من جائحة كورونا والمستهدفة ببرنامج تكافل 3 ستحصل على دعم نقدي لستة أشهر في المرحلة الأولى، بهدف التخفيف عن أبناء هذه المناطق النائية، وتقديم الدعم لهم وحثهم على الاسـتفادة من هذه البرامج، مشددا على الالتزام باجراءات السلامة العامة، وتأمين المراكز بوسائل الوقاية، وكل ما يلزمها من تباعد جسدي وكمامات ومعقمات.

وذكر إن الصندوق جهز أكثر من 200 فريق متخصص لمساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة في المناطق النائية والبعيدة على التسجيل في برامج الدعم الجديدة التي أطلقتها الحكومة.

وكان وزير التنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية أيمن المفلح، اعلن أن التسجيل في هذه البرامج سيبدأ يوم 19 من الشهر الحالي على الموقع الإلكتروني "www.naf.gov.jo " وتنتهي نهاية الشهر الحالي.

 




 

 


 

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