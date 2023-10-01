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الأحد، 01-10-2023 10:57 ص

الحكومة تعلن عن فرص استثمارية بـ42 مليون دينار

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الاستثمار عن إطلاق 9 فرص استثمارية جديدة عبر المنصة الإلكترونية invest.jo، ثمانية فرص منها ضمن قطاع التعدين والصناعات الاستخراجية، وفرصة استثمارية في القطاع السياحي، وتقدر قيمة الفرص الاستثمارية بحوالي 42 مليون دينار أردني.

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وزيرة الاستثمار خلود السقاف بينت أن الفرص الاستثمارية الجديدة الثمانية المتعلقة في قطاع التعدين والصناعات الاستخراجية حددت من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية بعد تحديد المناطق المؤملة والمفتوحة للاستثمار في قطاع الثروات المعدنية والمعادن الاستراتيجية، مثل استخراج رمال السيليكا، والصخر الزيتي، والحجر الجيري، والدياتومايت، والكاولين، الدولومايت، الفلدسبار، والبازلت وتصنيع الياف البازلت.


وأضافت أن الحكومة تعمل على تشجيع إنشاء الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية القائمة على الخامات الوطنية مع التركيز على القيمة المضافة للمعادن الاستراتيجية الوطنية.


وأكدت أن عدد الفرص الاستثمارية التي يمكن التعرف عليها من خلال منصة invest.jo أصبح 30 فرصة استثمارية متنوعة قطاعياً وجغرافياً ضمن قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية، إضافة الى زيادة عدد القطاعات الاقتصادية التي يمكن التعرف على مزايا الاستثمار بها لتصبح 17 قطاع، وهي قطاع الزراعة والأمن الغذائي، الصناعات الكيماوية، الصناعات الإبداعية، التعليم، الطاقة، النمو الأخضر، التجارة، النقل والخدمات اللوجستية، المياه، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العلوم الحياتية، الرعاية الصحية، السياحة، التعدين، الصناعات الغذائية، المحيكات والملابس، صناعة الأفلام، بالإضافة إلى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.


وأشارت إلى أن منصة invest.jo جاءت لمواكبة السِّياسة الاستثماريَّة العامة واستراتيجيَّة الترويج للأعوام 2023-2026، وضمن خطط عمل الوزارة التي تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، بهدف تسهيل التواصل مع المستثمرين محليًّا ودولياً، وجذب الاستثمارات الجديدة وتمكين القائم منها لتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها.


يذكر ان وزارة الاستثمار أطلقت في الأول من تموز الماضي منصة invest.jo كمنصة ترويجية تفاعلية ثنائية اللغة، تشمل خارطة استثمارية تفاعلية تضم القطاعات والفرص الاستثمارية، بهدف تسهيل التواصل مع المستثمرين محليًّا وعالميًّا، وتمكينهم من التعرف على بيئة الاعمال في المملكة، وقد بلغ عدد الزوار للمنصة حتى اليوم الأحد، 22562 الف زائر.

 

في حين بلغ عدد الذين تصفحوا الفرص الاستثمارية 2779 ألف زائر، تركزت اهتماماتهم على خمسة فرص استثمارية أبرزها مشروع شبكة توزيع الغاز، مشروع صناعة الوحدات السكنية مسبقة الصنع، مدينة تسلية وترويح سياحي، إعادة التدوير الميكانيكي للألياف لإنتاج ألياف الغزل والنسيج، مشروع مسلخ عمان الجديد.

 




 

 


 

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