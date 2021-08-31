الحكومة تعلن عن قرارات واجراءات هامة

الوكيل الاخباري - اكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة م . صخر دودين أن هناك مشاريع عملاقة يجري العمل عليها مع القطاع الخاص كمشروع الناقل الوطني وسكك الحديد وغيرها ، وأوضح دودين أن "وحدة التغييز" تتمثل بوجود خزانات قريبة من الشاطئ لتخزين الغاز كوحدة مستقلة ذات امور منظمة .



وفيما يتعلق بوحدة الاستثمار ، قال إن الوحدة ستصبح موجودة في كل الدوائر في حال ترتيب واختزال قوانين الاستثمار في قانون واحد وسيتم تعيين مديرا لها قريبا ، لافتا أن ذلك لايعني الغائها وانما وجودها في كل مكان .



واشار الى ان دعم المنافسة في بيئة الاستثمار يعني خلق ارضية واحدة من خلال تشريعات واجراءات بسيطة وهي تعني بما معناه " ضد الواسطة " ، لافتا أن الرقمنة والأتمتة ستساعد على التخلص من مبدأ الواسطة وتطبيق المساواة .

اضافة اعلان