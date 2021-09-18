الحكومة تقرر تثبيت عمال الوطن

الوكيل الاخباري- قال نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، السبت، إن الحكومة قررت تثبيت عمال الوطن الفعليين في الميدان في كل البلديات.



جاء ذلك خلال إطلاقه لحملة وطنية شاملة ومستمرة للنظافة العامة في جميع المحافظات في الأردن تحت شعار "بسواعدنا".



وأطلق كريشان الحملة التي تأتي بالتنسيق مع مختلف بلديات المملكة، عند الساعة العاشرة من صباح السبت من غابة حسبان في لواء ناعور.



وتهدف الحملة إلى تعزيز الشراكة بين الجهات الرسمية المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعات الشبابية والنسائية والشعبية والمجتمعات المحلية مع البلديات، للمساهمة معاً في توفير البيئة الصحية والسليمة للمواطن والمحافظة المستمرة على النظافة.



وتهدف الحملة إلى إثراء قيم المواطنة الفاعلة وروح العمل الجماعي والتشاركية والتعاون، وتعميق مفهوم "التطوع" في العمل العام الذي ينعكس بشكل مباشر وغير مُباشر على المواطن الأردني وعلى ضيوف وزوار المملكة، ويُسهم في إشراك الجميع في حماية الموارد البيئية والثروات الطبيعية الوطنية والغابات والمتنزهات والحدائق العامة والمحافظة عليها من التلوث والاستنزاف والعبث، خاصة المرتبطة بحياتنا اليومية وبالشؤون السياحية والأثرية والتراثية والتنموية والاستثمارية والزراعية والصحية وغيرها من القطاعات.



وزارة الإدارة المحلية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في مختلف محافظات المملكة، وضعت الخطط والبرامج، وسخرت كافة طاقاتها وإمكانياتها لإنجاح الحملة.

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