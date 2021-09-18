السبت 18-09-2021
الوكيل الاخباري

انطلاق الحملة الوطنية الشاملة للنظافة في المملكة

لأول مرة منذ أغسطس.. الإصابات اليومية بكورونا في روسيا فوق الـ20 ألفا

وزارة المياه: الوضع المائي مستقر رغم التحديات

استياء شعبي من عدم التزام وسائل النقل بالأجور المقررة

وفيات السبت 18/9/2021

دودين : الملك مفوض بحمل صوت العرب والفلسطينيين للعالم

دراسة جديدة تكشف فائدة صحية غير متوقعة للصيام المتقطع

الحكومة تعلن عن جائزة بقيمة 3 ملايين دينار

مراكز تطعيم لقاح كورونا اليوم السبت - أسماء

دودين : أنا مسؤول عن سكرتيرة و3 موظفين

السبت، 18-09-2021 10:30 ص

الحكومة تقرر تثبيت عمال الوطن

92021814345800015986


الوكيل الاخباري- قال نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، السبت، إن الحكومة قررت تثبيت عمال الوطن الفعليين في الميدان في كل البلديات.

جاء ذلك خلال إطلاقه لحملة وطنية شاملة ومستمرة للنظافة العامة في جميع المحافظات في الأردن تحت شعار "بسواعدنا".

وأطلق كريشان الحملة التي تأتي بالتنسيق مع مختلف بلديات المملكة، عند الساعة العاشرة من صباح السبت من غابة حسبان في لواء ناعور.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الشراكة بين الجهات الرسمية المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعات الشبابية والنسائية والشعبية والمجتمعات المحلية مع البلديات، للمساهمة معاً في توفير البيئة الصحية والسليمة للمواطن والمحافظة المستمرة على النظافة.

وتهدف الحملة إلى إثراء قيم المواطنة الفاعلة وروح العمل الجماعي والتشاركية والتعاون، وتعميق مفهوم "التطوع" في العمل العام الذي ينعكس بشكل مباشر وغير مُباشر على المواطن الأردني وعلى ضيوف وزوار المملكة، ويُسهم في إشراك الجميع في حماية الموارد البيئية والثروات الطبيعية الوطنية والغابات والمتنزهات والحدائق العامة والمحافظة عليها من التلوث والاستنزاف والعبث، خاصة المرتبطة بحياتنا اليومية وبالشؤون السياحية والأثرية والتراثية والتنموية والاستثمارية والزراعية والصحية وغيرها من القطاعات.

وزارة الإدارة المحلية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في مختلف محافظات المملكة، وضعت الخطط والبرامج، وسخرت كافة طاقاتها وإمكانياتها لإنجاح الحملة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الاردن اولا

انطلاق الحملة الوطنية الشاملة للنظافة في المملكة

وزارة المياه

وزارة المياه: الوضع المائي مستقر رغم التحديات

وسائط نقل

استياء شعبي من عدم التزام وسائل النقل بالأجور المقررة

9202114144918472058493

دودين : الملك مفوض بحمل صوت العرب والفلسطينيين للعالم

92021510314883664503

الحكومة تعلن عن جائزة بقيمة 3 ملايين دينار

الوكيل لقاح

مراكز تطعيم لقاح كورونا اليوم السبت - أسماء

أخبار متعلقة
1631130417683

الصحفيين تثمن استجابة الحكومة لمطالبها بشأن أنظمة الإعلام

8202119131525103775912

رئيس الوزراء يوعز بعلاج طفل بعد مناشدة والده عبر الوكيل

820212618356225387420

الحكومة تعلن عن اجراءات وقرارات قادمة

thumbs_b_c_fafe850ade47203b0b26367638620ae8

الخارجية تكشف عن عدد الموقوفين الأردنيين في السجون الامريكية

8202110124735193116534

دودين : الغاء جميع اشكال الحظر بداية أيلول

دار رئاسة الوزراء في عمان- %28أرشيفية%29

الأردنيون يترقبون قرارات حكومية سارة بعد طول انتظار