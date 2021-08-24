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الثلاثاء، 24-08-2021 10:54 م

الخارجية تكشف عن عدد الموقوفين الأردنيين في السجون الامريكية

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الوكيل الإخباري -  كشفت إجابة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي على سؤال للنائب صالح العرموطي عن عدد الأردنيين في سجون الولايات المتحدة الامريكية.

وقال الصفدي في اجابته إن القوائم التي زودت بها السفارة الأردنية في واشنطن الوزارة، تشير الى وجود 39 مواطنا أردنيا بين محكوم وموقوف على ذمة قضايا مختلفة.

وأضاف الصفدي أن بين الموقوفين نزيل منذ عام 1993، وشخصين منذ عام 1994، وشخصين منذ عام 1996، وشخصين منذ عام 1998، وشخص منذ عام 1999، وشخصين منذ عام 2005، وشخص منذ عام 2006، وشخص منذ عام 2007، وشخص منذ عام 2009، وشخصين منذ عام 2010، وشخص منذ عام 2011، وشخص منذ عام 2013، وشخصين منذ عام 2014، وشخص منذ عام 2015، وشخص منذ عام 2017، وثلاثة اشخاص منذ عام 2018، و8 اشخاص منذ عام 2019، و7 اشخاص منذ عام 2020.

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