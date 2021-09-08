الصحفيين تثمن استجابة الحكومة لمطالبها بشأن أنظمة الإعلام

الوكيل الإخباري - ثمنت نقابة الصحفيين استجابة الحكومة لمطالب النقابة باستمرار العمل بأنظمة الإعلام النافذة وعدم تعديلها.

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وأعرب القائم بأعمال نقيب الصحفيين الزميل ينال البرماوي في بيان اليوم الأربعاء، عن تقدير النقابة لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ووزير الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين ومدير هيئة الإعلام طارق أبو الراغب للتجاوب مع مطالب النقابة حيال الأنظمة المعدلة للإعلام بعد حوار استمر لأكثر من أسبوعين.

وكان الوزير دودين أعلن في وقت سابق من مساء اليوم استمرار العمل بأنظمة الإعلام الحالية وعدم تعديلها. وأشار البرماوي الى أن رئيس الوزراء كان يتابع اولا بأول مجريات الحوار، لافتا الى أنه التقى خلال أقل من أسبوع بالوزير دودين أربع مرات، كان آخرها مساء اليوم، وسبق ذلك لقاء مجلس النقابة بمدير الهيئة ومتابعات حثيثة مكثفة قام بها المجلس بهذا الشأن.



ولفت البيان الى أن الزميل البرماوي كان سلم وزير الدولة لشؤون الإعلام مذكرة باسم النقابة تتضمن البنود المعترض عليها والواردة في تلك الأنظمة وتمت مناقشتها وبحث الآليات اللازمة لدعم المؤسسات الصحفية والإعلامية وسبل الارتقاء بالآداء الإعلامي بشكل عام، فضلا عن التباحث بشأن تلك الأنظمة واعتراضات النقابة، وفق وكالة بترا للأنباء.

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