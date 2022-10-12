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الأربعاء، 12-10-2022 05:40 م

الحكومة تقر حوافز للاستثمار في مدينة الطفيلة الصناعية

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، عدداً من الحوافز للاستثمار في مدينة الطَّفيلة الصِّناعيَّة.

ويأتي القرار إنفاذاً لمخرجات الزِّيارة التي أجراها رئيس الوزراء برفقة الفريق الوزاري إلى محافظة الطَّفيلة الشَّهر الماضي، وتقرَّر خلالها منح حوافز تشجيعيَّة للراغبين في الاستثمار في المدينة الصناعيَّة في الطَّفيلة، بهدف توفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.

وتضمَّن القرار دعم أسعار الطَّاقة الكهربائيَّة للاستثمارات الصَّغيرة والمتوسَّطة في مدينة الطَّفيلة الصِّناعيَّة، بحيث يتمَّ اعتماد تعريف الصِّناعات الصَّغيرة والمتوسِّطة المعتمد لدى هيئة الطَّاقة والمعادن، وإطلاق برنامج يُنفَّذ من المؤسَّسة الأردنيَّة لتطوير المشاريع الاقتصاديَّة (جيدكو) لدعم فاتورة الكهرباء للمؤسَّسات التي تقع في المدينة، وذلك من خلال صندوق دعم وتطوير الصِّناعة.

وسيتمُّ تبعاً لذلك توقيع مذكَّرة تفاهم بين المؤسَّسة الأردنيَّة لتطوير المشاريع الاقتصاديَّة (جيدكو) وشركة المدن الصِّناعيَّة؛ لغايات تنفيذ هذا البرنامج.

كما سيتمُّ تخفيض فاتورة الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء حسب النِّسب المقرَّرة، وتوريد قيمة فروقات التَّعرفة الكهربائيَّة دوريَّاً إلى شركة المدن الصِّناعيَّة، التي ستقوم بدورها بتوريد الفواتير إلى المؤسَّسة الأردنيَّة لتطوير المشاريع الاقتصاديَّة (جيدكو) لدفع فرق الدَّعم لشركة توزيع الكهرباء.

كما تضمَّن القرار شمول مدينة الطَّفيلة الصِّناعيَّة ببرامج الفروع الإنتاجيَّة، بحيث تقوم وزارة العمل بالتَّعاون مع هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنيَّة والتِّقنيَّة بتطبيق آليَّة دعم برنامج الفروع الإنتاجيَّة المتعلِّقة بدعم وتشغيل العمالة المحليَّة بواقع (50%) من الحدِّ الأدنى للأجور، مضافاً إليها مبلغ (25) ديناراً بدل ضمان اجتماعي، و(25) ديناراً بدل مواصلات إلى مدينة الطَّفيلة الصِّناعيَّة.

وسيتمُّ في هذا الصَّدد توقيع مذكَّرة تفاهم مع شركة المدن الصِّناعيَّة لتجديد تطبيق هذا البند لمدَّة خمس سنوات، كما ستقوم وزارة العمل بشمول العاملين الجدد في الشَّركات العاملة في مدينة الطَّفيلة الصِّناعيَّة بالبرنامج الوطني للتَّشغيل وحسب الأسس والمعايير المعتمدة فيه.

وتضمَّن القرار كذلك دعم تكلفة مناولة الحاويات في ميناء الحاويات للبضائع المصدَّرة من خلال ميناء العقبة، وسيتمُّ توقيع مذكَّرة تفاهم بين شركة المدن الصِّناعيَّة، ومؤسَّسة الموانئ، والمؤسَّسة الأردنيَّة لتطوير المشاريع الاقتصاديَّة (جيدكو) لتغطية (50%) من تكلفة المناولة، على أن تقوم شركة الموانئ، بناء على مخاطبة من شركة المدن الصِّناعيَّة، بتأكيد وقوع الشَّركة ضمن نطاق مدينة الطَّفيلة الصِّناعيَّة متضمِّناً بيانات الشُّحنة بتخفيض فاتورة المناولة حسب النِّسبة المقرَّرة.

وستقوم شركة الموانئ، بناء على ذلك، برفع المطالبات إلى شركة المدن الصِّناعيَّة، التي ستقوم بدورها برفعها إلى المؤسَّسة الأردنيَّة لتطوير المشاريع الاقتصاديَّة (جيدكو) لتغطيتها.

ونصَّ القرار على اعتماد وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين وشركة المدن الصِّناعيَّة كجهات مرجعيَّة لتنفيذ القرار.

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