الحكومة تقر الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للشباب

الوكيل الإخباري - أقرَّ مجلس الوزراء الخطَّة التَّنفيذيَّة للاستراتيجيَّة الوطنيَّة للشَّباب للأعوام (2019-2025)، ومصفوفة البرامج والإطار العام للمتابعة والتَّقييم وضمان الجودة والتخطيط التَّمويلي ضمن هذه الخطَّة.

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ووجَّه المجلس الوزارات والمؤسَّسات والدَّوائر الحكوميَّة المعنيَّة بالاستراتيجيَّة إلى متابعة تنفيذ الخطَّة وفق المهام المناطة بها، والمحاور والأهداف التي تضمَّنتها.



وتضمُّ الاستراتيجيَّة سبعة محاور وأهداف رئيسة هي: الشَّباب والتَّعليم والتكنولوجيا، والشَّباب والمواطنة الفاعلة، والشَّباب والمشاركة والقيادة الفاعلة، والشَّباب والرِّيادة والتَّمكين الاقتصادي، والشَّباب وسيادة القانون والحاكميَّة الرَّشيدة، والشَّباب والأمن والسِّلم المجتمعي، والشَّباب والصحَّة والنَّشاط البدني.



وسيتمُّ ضمن الخطَّة تنفيذ (55) مشروعاً، و(89) نشاطاً رئيساً ضمن هذه المحاور والأهداف السَّبعة خلال الأعوام 2022 – 2025م ستتولَّى تنفيذها الوزارات والمؤسَّسات المعنيَّة، فيما ستعمل وزارة الشَّباب على تنفيذ (32) مشروعاً، و(39) نشاطاً رئيساً خلال هذه المدَّة.