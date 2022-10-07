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الجمعة، 07-10-2022 08:43 م

الناصر: إجراءات جديدة تستهدف رواتب الأمناء العامين والعقود الشاملة

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 الوكيل الاخباري - وصف رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، التعديل الذي قام به مجلس الوزراء على نظام الخدمة المدنية، بالنقلة الهامة التي ستحدث تغييرات على شكل الخدمة المدنية في الأردن.

وقال الناصر، خلال حديثه عبر التلفزيون الأردني، "إننا نلاحظ لا يوجد أي اهتمام في تغطية القضايا الهامة والنوعية التي نقوم فيها في مجال تطوير الخدمة المدنية ويذهب انصباب الإعلام نحو قضايا شكل من أشكال الإثارة".

ولفت إلى أن الأردن من أولى دول المنطقة في تنفيذ امتحانات مبنية على الكفايات التعليمية والتربوية، موضحا أن الديوان يتجه إلى التحول نحو التصنيف الوظيفي المبني على تحديد الأجر والراتب، بحيث ننتقل من التصنيف الشخصي (سلم الرواتب) إلى الموضوعي المبني على تحليل عميق بحسب معايير محددة.

وبين، أن الرواتب ستكون مبنية بحسب طبيعة الوظيفة مع سعي الديوان إلى العدالة وليس للمساواة، إذ سيتم البدء بالفئة العليا الأمناء العامين والعقود الشاملة اعتبارا من جدول التشكيلات 2023، بمعنى الوظائف التي سيتم التعيين عليها، فستكون رواتبها معدة على هذا الأساس ضمن معايير محددة، وبالتالي سيكون هنالك اختلاف ما بين الأمناء العامين في الرواتب.

ونوه إلى أنه سيتم تقييم الوظائف بحسب محددات كمية؛ استعدادا للتعيين بحسب الشروط الجديدة.

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