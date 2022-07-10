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الأحد، 10-07-2022 07:07 م

الحكومة تكشف عدد اصابات كورونا خلال أسبوع

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 2135 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الاسبوع الوبائي 27 لعام 2022، خلال الفترة من 2 الى 8 تموز الحالي، مقارنة مع 1329 حالة للأسبوع الوبائي 26 السابق بارتفاع نسبته 61 بالمئة.

وأشارت الوزارة في التقرير الذي حصلت عليه وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، عن تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الأسبوع، بينما بلغ عدد فحوصات (بي سي آر) التي تم اجراؤها خلال الأسبوع رقم 27/ 30644 فحصا مقارنة مع 22514 فحصا خلال الأسبوع الماضي بنسبة ارتفاع 36 بالمئة، وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 6.9 بالمئة، مقارنة مع 5.9 بالمئة خلال الأسبوع الوبائي السابق.

وبين التقرير أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج حالياً في المستشفيات 15 حالة مقارنة مع 10 حالات خلال الأسبوع السابق، وبلغ عدد الحالات النشطة 1768 مقارنة مع 1104 حالات خلال الأسبوع السابق بارتفاع حوالى 60 بالمئة.

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