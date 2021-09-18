الحكومة تنشر معلومات حول ملكيتها في قطاع الكهرباء

الوكيل الاخياري- نشرت الحكومة عبر منصة حقك تعرف السبت، معلومات حول ملكيتها في قطاع الكهرباء.



وقالت الحكومة إنها تمتلك قطاع النقل والتحكم والربط الكهربائي مع دول الجوار بالكامل، من خلال ملكيتها لكامل أسهم شركة الكهرباء الوطنية التي تقوم بإدارة وتشغيل النظام الكهربائي الأردني من خلال مركز التحكم الوطني، وخطوط النقل ومحطات التحويل المنتشرة في جميع مناطق المملكة.



وأضافت أنها تمتلك في قطاع التوليد كامل أسهم شركة السمرا لتوليد الكهرباء التي تزود أكثر من 30% من حاجة النظام الكهربائي الأردني، وتمتلك الحكومة كذلك ما نسبته 40% من أسهم شركة توليد الكهرباء المركزية.

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