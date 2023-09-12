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الحكومة تهيب بالأردنيين في ليبيا

الثلاثاء، 12-09-2023 03:50 م

الحكومة تهيب بالأردنيين في ليبيا

وزارة الخارجية


الوكيل الاخباري - تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ومن خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة، وسفارة المملكة الأردنية الهاشمية في تونس، أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين في دولة ليبيا الشقيقة، جراء الفيضانات الأخيرة. 

وتهيب الوزارة بالمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في دولة ليبيا الشقيقة، ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية. 

كما تدعو الوزارة المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في ليبيا إلى الاتصال لطلب المساعدة، وعلى مدار الساعة، على الأرقام التالية: 

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- وحدة مركز العمليات في الوزارة: (00962795497777). 
- سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في تونس: (0021650866660)

أو من خلال البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: ([email protected]).

 

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