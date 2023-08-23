الأربعاء 23-08-2023
الوكيل الاخباري

افتتاح فعاليات مؤتمر الاتجاهات الحديثة في بيئة الأعمال

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الأربعاء، 23-08-2023 05:56 م

افتتاح فعاليات مؤتمر الاتجاهات الحديثة في بيئة الأعمال

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الوكيل الاخباري - افتتح وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي، في منطقة البحر الميت، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الدولي "الاتجاهات الحديثة في بيئة الأعمال"، الذي تنظمه كلية الأعمال في جامعة اليرموك.

وقال الشمالي في حفل الافتتاح، إن "اليرموك" غدت مع زميلاتها من الجامعات الأردنية، مركزاً للقامات العلمية والخريجين المميزين على المستوى الوطني والعربي والدولي، الذين قَصدوا هذه الجامعات طلباً للعلوم والمعارف، وعادوا إلى بلدانهم واحتلوا مناصب أكاديمية وسياسية واقتصادية مميزة، ساهموا ويساهموا في نهضة أوطانهم.

وأكد أهمية هذا المؤتمر الذي يستمر يومين، كونه يتناول موضوعاً مهما، يتعلق بتحقيق بيئة أعمال متقدمة داعمة لمختلف القطاعات، مشددا على أهمية ربط مخرجات البحث العلمي حول الاتجاهات الحديثة في بيئة الأعمال بمختلف جوانب العمليات الاقتصادية من إنتاج وابتكار وتسويق.

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