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الأحد، 21-03-2021 08:54 م

الحكومة توافق على دعم برامج البنك المركزي

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الوكيل الاخباري  - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على دعم برامج البنك المركزي الأردني المتعلقة بتوفير السيولة وتمويل المشاريع القائمة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في ظلّ جائحة كورونا.
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يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة الرامية إلى مساعدة القطاعات والشركات الصغيرة والمتوسّطة المتضرّرة خلال جائحة كورونا، من خلال تمكين البنك المركزي من التوسّع في برامج التمويل الميسّر التي يقدّمها لهذه الشركات، على أن تتحمّل الحكومة جزءاً من الفائدة المترتّبة على التمويل.


 




 

 


 

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