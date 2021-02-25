تعميم هام من رئيس الوزراء يدخل حيز التنفيذ الأحد

الوكيل الإخباري - يبدأ العمل بتعميم رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، القاضي بضرورة اتخاذ الإجراءات الصارمة والحازمة باستخدام الحد الأدنى من الموظفين الأحد المقبل .

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ويأتي الإجراء ، لاستدامة العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بما لا يتجاوز 30% من العدد الإجمالي للموظفين.



التعميم وجهه رئيس الوزراء، على الوزارات والمؤسسات العامة والرسمية والدوائر الحكومية والهيئات والسلطات والجامعات الرسمية والشركات المملوكة للحكومة وأمانة عمّان والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة.



واستثنى التعميم، الجهات التي تتطلب طبيعة عملها خلاف ذلك وبما لا يتجاوز 50% من الموظفين بأي حال من الأحوال، من خلال تدوير الموظفين أو العمل عن بعد، على أن يتولى ديوان المحاسبة مراقبة تطبيق هذه الإجراءات.



التعميم جاء نظرا لازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وانطلاقًا من حرص الحكومة على المحافظة على الصحة والسلامة العامة واستقرار الوضع الوبائي، وتلافيا لاكتظاظ الموظفين في مواقع العمل.

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