الحكومة: حريصون على تنمية المهارات الرقمية للشباب

الوكيل الإخباري- قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة ان الحكومة تحرص على تنمية المهارات الرقمية لدى الشباب الأردني والمتوافقة مع متطلبات سوق العمل المستقبلية.
وبين الهناندة أهمية ودور الشباب الأردني المتسلح بالمعرفة والتدريب في تحقيق أعظم الإنجازات في مختلف المجالات والقطاعات.
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وأوضح ان الوزارة قامت ببناء منظومة تشريعية وتنظيمية داعمة للأمن السيبراني من خلال تطوير استراتيجية الأمن السيبراني عام 2018 وإعداد قانون الأمن السيبراني في العام 2019 والسياسات الوطنية للأمن السيبراني في نفس العام، كما تم تشكيل المجلس الوطني للأمن السيبراني وإنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني الذراع التنفيذي لقانون الأمن السيبراني.
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