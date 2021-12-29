الحكومة: حريصون على تنمية المهارات الرقمية للشباب

الوكيل الإخباري- قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة ان الحكومة تحرص على تنمية المهارات الرقمية لدى الشباب الأردني والمتوافقة مع متطلبات سوق العمل المستقبلية.

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وبين الهناندة أهمية ودور الشباب الأردني المتسلح بالمعرفة والتدريب في تحقيق أعظم الإنجازات في مختلف المجالات والقطاعات.