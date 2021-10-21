الخميس 21-10-2021
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الخميس، 21-10-2021 10:00 م

الحكومة : سنعمل على تعزيز عمل منصتي حقك تعرف وبخدمتكم

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الوكيل الاخباري - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول أنه يجب أن يكون للإعلام مجلسا للشكاوى يتشكل من خبراء وليس تابعا للحكومة.

وقال إن دور الناطق الإعلامي باسم الحكومة هو التحدث في القضايا العامة على مستوى مجلس الوزارء مؤكدا عمله على تسريع حصول الإعلاميين على المعلومات، وتعزيز عمل منصتي حقك تعرف وبخدمتكم.

ولفت إلى أنه وخلال آخر 3 أشهر “سجلنا ارتفاعا واضحا للحسابات الوهمية على وسائل التواصل الاجتماعي ممولة من دول ومنظمات، تصل نسبة مشاركتها إلى 20% من كافة المعلومات المتداولة عليها”.

وشدد على أن وقف الإشاعات مربوط بتدفق المعلومات من مصادرها،  لافتا إلى تدريب نوعي للناطقين الإعلامي الذين سيسند لهم الإجابة على الأسئلة المتعلقة بتخصص وزاراتهم ومؤسساتهم.

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