الخميس 17-11-2022
الوكيل الاخباري

مصابين إثر انفجار "خزان غاز سائل" في السليمانية بالعراق

غزة.. وفيات وإصابات بحريق كبير ببناية سكنية في جباليا

وفاة شاب غرقاً في وادي الوالة

مدير المؤسسة التعاونية: أتمتة الخدمات هدفها رفع سوية الخدمات

السفير الفرنسي يلتقي متدربي مشروع تنمية بمصانع الدرة في الرمثا

ملك وملكة السويد يغادران المملكة

مصرع 4 أشخاص بتحطم مروحية وسط المكسيك

دولة أوروبية توصي بتطعيم الرضع ضد كورونا في حالات معينة

الإدارة المحلية تحث المواطنين على ترخيص الأبنية السكنية

الجزائر تؤجل فوائد مديونية كوبا لها

الخميس، 17-11-2022 04:20 م

الحكومة: غالبيَّة مخالفات ديوان المحاسبة 2021 تمَّ تصويبها

108301901_4551060844905872_3429681380697206531_o


الوكيل الإخباري - قال وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي / رئيس الفريق المكلَّف بدراسة الاستيضاحات والكتب الرَّقابيَّة لديوان المحاسبة، إنَّ الغالبيَّة العظمى من المخالفات التي تمَّ رصدها في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021م، والتي يتمُّ تداولها منذ الأمس عبر وسائل الإعلام، تمَّ تصويبها سابقاً.

اضافة اعلان


وأوضح الجازي في تصريحات صحفيَّة اليوم الخميس أنَّ الفريق المكلَّف بمراجعة الاستيضاحات التي يوثِّقها ديوان المحاسبة، والمكوَّن من أمين عام رئاسة الوزراء وأمين عام ديوان المحاسبة، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة، ومدير المراقبة والتفتيش في وزارة المالية، ومدير وحدة متابعة تقارير ديوان المحاسبة ومدير الرقابة الدَّاخلية في رئاسة الوزراء، يعمل بشكل فوري على معالجة جميع الاستيضاحات التي يرصدها الدِّيوان، ويعقد اجتماعات دوريَّة (أسبوعيَّة وشهريَّة) لهذه الغاية، ويعالج جميع الاستيضاحات أوَّلاً بأوَّل.


ولفت إلى أنَّ الفريق عقد قرابة (50) اجتماعاً واتَّخذ جميع الإجراءات والقرارات اللازمة لتصويب الاستيضاحات وفقاً للقوانين والأنظمة السَّارية، مبيِّناً أنَّ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يتابع الإجراءات اللازمة لتصويب المخالفات الواردة في تقرير الدِّيوان لعام 2021م، وخلال مدَّة محدَّدة وتزويد رئاسة الوزراء بما يفيد ذلك، وقد قام الفريق بمناقشة جميع المخرجات الرقابيَّة وردود الجهات الخاضعة للرَّقابة واتخاذ القرارات في ضوء ذلك.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
720229134630333937683

وفاة شاب غرقاً في وادي الوالة

1668704054571

مدير المؤسسة التعاونية: أتمتة الخدمات هدفها رفع سوية الخدمات

eee

السفير الفرنسي يلتقي متدربي مشروع تنمية بمصانع الدرة في الرمثا

w

ملك وملكة السويد يغادران المملكة

مبنى رئاسة الوزراء

الإدارة المحلية تحث المواطنين على ترخيص الأبنية السكنية

10202221162358331553535

زراعة كفرنجة تنفذ حملات لتنظيف قنوات الري

أخبار متعلقة
077e7e6fa8687a01dcffc68ca55706f2

الحكومة استأجرت أرضاً مملوكة للخزينة من شركة مُستأجرة حتى عام 2027

23065_large

المحاسبة: تخصيص مركبات حكومية لموظفين لا تتطلب طبيعة عملهم استخدامها

26b25419ea62e2757cb595b00384e220

المحاسبة: تجاوزات وأخطاء في بند القروض والذمم الدائنة والمكافآت الحكومية

c3bd010a2e93123d34da2b70aa7f7622

المحاسبة: تعيين موظف في احدى الهيئات براتب 3500 دينار دون وثائق

gtfcc1hj-kpccpzndmzw2hyskz_qeyij

ديوان المحاسبة: اتلاف "تراب أحمر" بدلا من 15 طن قمح منسب باتلافه

454966

المحاسبة: صرف رواتب لموظفين انهيت خدماتهم في وزارة التنمية