الحكومة: غالبيَّة مخالفات ديوان المحاسبة 2021 تمَّ تصويبها

الوكيل الإخباري - قال وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي / رئيس الفريق المكلَّف بدراسة الاستيضاحات والكتب الرَّقابيَّة لديوان المحاسبة، إنَّ الغالبيَّة العظمى من المخالفات التي تمَّ رصدها في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021م، والتي يتمُّ تداولها منذ الأمس عبر وسائل الإعلام، تمَّ تصويبها سابقاً.

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وأوضح الجازي في تصريحات صحفيَّة اليوم الخميس أنَّ الفريق المكلَّف بمراجعة الاستيضاحات التي يوثِّقها ديوان المحاسبة، والمكوَّن من أمين عام رئاسة الوزراء وأمين عام ديوان المحاسبة، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة، ومدير المراقبة والتفتيش في وزارة المالية، ومدير وحدة متابعة تقارير ديوان المحاسبة ومدير الرقابة الدَّاخلية في رئاسة الوزراء، يعمل بشكل فوري على معالجة جميع الاستيضاحات التي يرصدها الدِّيوان، ويعقد اجتماعات دوريَّة (أسبوعيَّة وشهريَّة) لهذه الغاية، ويعالج جميع الاستيضاحات أوَّلاً بأوَّل.



ولفت إلى أنَّ الفريق عقد قرابة (50) اجتماعاً واتَّخذ جميع الإجراءات والقرارات اللازمة لتصويب الاستيضاحات وفقاً للقوانين والأنظمة السَّارية، مبيِّناً أنَّ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يتابع الإجراءات اللازمة لتصويب المخالفات الواردة في تقرير الدِّيوان لعام 2021م، وخلال مدَّة محدَّدة وتزويد رئاسة الوزراء بما يفيد ذلك، وقد قام الفريق بمناقشة جميع المخرجات الرقابيَّة وردود الجهات الخاضعة للرَّقابة واتخاذ القرارات في ضوء ذلك.