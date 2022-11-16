الحكومة استأجرت أرضاً مملوكة للخزينة من شركة مُستأجرة حتى عام 2027

الوكيل الإخباري - رصد - كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021 عن ابرام عقد ايجار واستئجار بين الحكومة و إحدى الشركات لقطعة أرض مملوكة للخزينة بمدة بدأت من عام 1996 وحتى عام 2027، مع إعفاء الشركة من بدل الايجار طيلة المدة.



ووفق التقرير قامت الشركة بإبرام عقود إيجار بصفة (مؤجر) مع هيئة تنشيط السياحة الحكومية بصفة (مستأجر) لغايات تأجير الهيئة مساحات محددة من قطعة الأرض.



ووقعت الهيئة مذكرة تفاهم بينها وبين الشركة تضمنت استئجار الهيئة مساحة 223 م2 من البناء القائم على قطعة الأرض والمملوكة لخزينة الدولة والمؤجرة للشركة لغايات استخدامها كمستودعات تخزين حيث بلغت قيمة الايجار السنوي 10 آلاف دينار وتم تعديل قيمته اعتبارا من 1/1/2020 ليصبح 13 ألفا و65 دينار سنويا.

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وقال التقرير إنه تبين أن عضو هيئة مديري الشركة هو أحد أعضاء مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة.









