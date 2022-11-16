الخميس 17-11-2022
الوكيل الاخباري

مصابين إثر انفجار "خزان غاز سائل" في السليمانية بالعراق

غزة.. وفيات وإصابات بحريق كبير ببناية سكنية في جباليا

وفاة شاب غرقاً في وادي الوالة

مدير المؤسسة التعاونية: أتمتة الخدمات هدفها رفع سوية الخدمات

السفير الفرنسي يلتقي متدربي مشروع تنمية بمصانع الدرة في الرمثا

ملك وملكة السويد يغادران المملكة

مصرع 4 أشخاص بتحطم مروحية وسط المكسيك

دولة أوروبية توصي بتطعيم الرضع ضد كورونا في حالات معينة

الإدارة المحلية تحث المواطنين على ترخيص الأبنية السكنية

الجزائر تؤجل فوائد مديونية كوبا لها

الأربعاء، 16-11-2022 05:54 م

الحكومة استأجرت أرضاً مملوكة للخزينة من شركة مُستأجرة حتى عام 2027

077e7e6fa8687a01dcffc68ca55706f2


الوكيل الإخباري - رصد - كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021 عن ابرام عقد ايجار واستئجار بين الحكومة و إحدى الشركات لقطعة أرض مملوكة للخزينة بمدة بدأت من عام 1996 وحتى عام 2027، مع إعفاء الشركة من بدل الايجار طيلة المدة.

ووفق التقرير قامت الشركة بإبرام عقود إيجار بصفة (مؤجر) مع هيئة تنشيط السياحة الحكومية بصفة (مستأجر) لغايات تأجير الهيئة مساحات محددة من قطعة الأرض.

ووقعت الهيئة مذكرة تفاهم بينها وبين الشركة تضمنت استئجار الهيئة مساحة 223 م2 من البناء القائم على قطعة الأرض والمملوكة لخزينة الدولة والمؤجرة للشركة لغايات استخدامها كمستودعات تخزين حيث بلغت قيمة الايجار السنوي 10 آلاف دينار وتم تعديل قيمته اعتبارا من 1/1/2020 ليصبح 13 ألفا و65 دينار سنويا.

اضافة اعلان


وقال التقرير إنه تبين أن عضو هيئة مديري الشركة هو أحد أعضاء مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة.





 




 

 


 

إقرأ ايضا
720229134630333937683

وفاة شاب غرقاً في وادي الوالة

1668704054571

مدير المؤسسة التعاونية: أتمتة الخدمات هدفها رفع سوية الخدمات

eee

السفير الفرنسي يلتقي متدربي مشروع تنمية بمصانع الدرة في الرمثا

w

ملك وملكة السويد يغادران المملكة

مبنى رئاسة الوزراء

الإدارة المحلية تحث المواطنين على ترخيص الأبنية السكنية

10202221162358331553535

زراعة كفرنجة تنفذ حملات لتنظيف قنوات الري

أخبار متعلقة
23065_large

المحاسبة: تخصيص مركبات حكومية لموظفين لا تتطلب طبيعة عملهم استخدامها

c3bd010a2e93123d34da2b70aa7f7622

المحاسبة: تعيين موظف في احدى الهيئات براتب 3500 دينار دون وثائق

1668078141183

الفايز: الأردن من الدول التي عملت على تمكين المرأة بالقطاع السياحي

108301901_4551060844905872_3429681380697206531_o

المحاسبة والشَّفافية يطلقان مشروعا لحماية الشُّهود بقضايا الفساد

thumbs_b_c_c4439e3a913a42e44b0510cb699204e4

المياه: جميع المصادر المائية في الأردن آمنة

f01e9d91adfc74171892b4f84161bf44

16 قراراً جديداً من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي