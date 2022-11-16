المحاسبة: تخصيص مركبات حكومية لموظفين لا تتطلب طبيعة عملهم استخدامها

الوكيل الإخباري - رصد - كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021 عن وجود تجاوزات في استهلاك كميات المحروقات المصروفة لمستخدمي المركبات، خلافا لاحكام نظام تنظيم استخدام المركبات.



وبين التقرير الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أنه تم تخصيص مركبات حكومية لعدد من الموظفين دون الحصول على الموافقات اللازمة من لجنة تنظيم استخدام المركبات الحكومية ورئاسة الوزراء، وقيام بعض الجهات بتخصيص مركبات حكومية لموظفين لا تتطلب طبيعة عملهم استخدام سيارة.

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وأشار إلى أنه لم يتم إجراء التعديل اللازم لمعدل استهلاك المركبات والآليات من الوقود على الرغم من مرور فترة زمنية طويلة على إجراء آخر تعديل.



وأكد أنه لم يتم ربط المركبات الحكومية بنظام التتبع الإلكترون وتركيب اجهزة تتبع، اضافة إلى وجود اجهزة تتبع معطلة وعدم تفعيل نظام التتبع على المركبات التي تم تركيب اجهزة التتبع عليها.





