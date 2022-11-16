المحاسبة: تجاوزات وأخطاء في بند القروض والذمم الدائنة والمكافآت الحكومية

الوكيل الإخباري - رصد -

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كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021 عن تجاوزات عدة في بند المخاطرة المالية والفنية بما يتعلق بالقروض والذمم الدائنة والمكافآت العطاءات والمشتريات.وبيّن التقرير، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أنه قد ارتفع حجم القروض والذمم لدى مختلف الجهات الحكومية دون مراعاة التدفقات النقدية والقدرة على الوفاء بسداد أقساط القروض.وأشار التقرير إلى عدم التقيد بتعليمات منح وصرف المكافآت والحوافز وعدم وضع أسس محددة تحقق العدالة ، إلى جانب صرف مكافآت من مخصصات المشاريع الرأسمالية.وفيما يتعلق بالعطاءات والمشتريات، أشار التقرير إلى وجود أخطاء في الدراسات المعدة من قبل الاستشاري المصمم لمشاريع العطاءات الحكومية، ووجود ضعف في إعداد وترتيب أولويات وثائق العطاء وارتفاع نسب الأوامر التغييرية.