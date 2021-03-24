الحكومة : قرار تعليق إقامة صلاة الجمعة عرضة للدراسة والمراجعة

الوكيل الاخباري -

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قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين انه فيما يتعلق بتخفيف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيراً كتعليق إقامة صلاة الجمعة في المساجد وقداس الأحد في الكنائس وتخفيض الطاقة الاستيعابية لوسائط النقل العام إلى 50 بالمئة، والتي تنتهي مع نهاية الشهر الحالي بحسب أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة في هذا الخصوص، أكد دودين أن جميع الإجراءات والقرارات الحكومية الصادرة للتعامل مع هذا الوباء هي عرضة للدراسة والمراجعة بحسب مستجدات الوضع الوبائي، لافتاً إلى أن الحكومة ستعلن عن أية إجراءات جديدة في حينه.