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الأحد، 10-04-2022 12:20 ص

الحكومة: لا نقاش حاليا بشأن رفع الحد الأدنى للأجور

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الوكيل الاخباري - قال وزير العمل نايف استيتية، السبت، إن القطاع الخاص جزء رئيسي وشريك أساسي في برنامج التشغيل الوطني، الذي أكد على أنه "أهم التزامات الحكومة للأعوام 2021-2023".

وفي حديثه لبرنامج "أخبار الأسبوع" على قناة "المملكة"، أضاف أن الحكومة رصدت للبرنامج 80 مليون دينار، بهدف توفير 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في القطاع الخاص، مؤكدا أن "الحكومة ملتزمة بالتوسع ببرنامج التشغيل الوطني عن الهدف المحدّد، إذا وفّر القطاع الخاص أكثر من 60 ألف فرصة عمل".

"بعد 30 يوما من الآن سيبدأ الشباب بوضع مؤهلاتهم على منصة "تشغيل"، سيبدأ بعد ذلك التشبيك بين الوظائف المتاحة وبين الشباب على حسب مؤهلاتهم"، وفق استيتية.

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ولدى سؤاله عن رفع الحد الأدنى للأجور، قال “لا نقاش حاليا بشأن رفع الحد الأدنى للأجور”.

 

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