ورشة عمل حول واقع زراعة الحبوب في مادبا

الوكيل الاخباري - نظم المركز الوطني للبحوث الزراعية، اليوم الأحد في مركز "المشقر" للبحوث الزراعية، ورشة عمل بعنوان "واقع زراعة الحبوب في محافظة مادبا "، بحضور 120 مزارعا من الرمثا ومرو والمشقر والكرك وعدد من الباحثين من مختلف المراكز البحثية.



وقال مدير المركز عوض الكعابنة إن عقد الورشة جاء ضمن مشروع "استخدام التنوع الوراثي وبرنامج تربية المخاليط لتعزيز قدرة المزارع للتكيف مع تغير المناخ واستدامة إنتاجية المحاصيل والغذاء في مناطق الزراعات المطرية"، والذي ينفذه المركز الوطني بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).

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