الخميس 03-12-2020
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الخميس، 03-12-2020 04:57 م

الحكومة : مساعدات وقروض للعاملين في القطاع السياحي

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الوكيل الاخباري -  قال وزير السياحة والآثار، نايف الفايز، الخميس، إن قطاع السياحة قد يكون من أكثر القطاعات حساسية للأزمات، وهو القطاع الأكثر تضررا خلال جائحة كورونا.
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وأضاف الفايز، خلال مؤتمر صحفي، في دار رئاسة الوزراء، أن هنالك نحو 4500 منشأة سياحية في الأردن، ويعمل فيها نحو 350 ألف موظف.

وأوضح وزير السياحة، أن الحكومة تعلن عن إطلاق صندوق المخاطر السياحية بمبلغ 20 مليون دينار أردني، يهدف لمعالجة المخاطر التي يواجهها قطاع السياحة وتقديم المساعدات والقروض للعاملين في القطاع.

وأشار إلى أنه سيتم زيادة الموارد المقدمة للصندوق، من خلال المنح الإضافية التي ستحصل عليها الوزارة مستقبلا.

وتابع الفايز، أن هنالك إيمان بقطاع السياحة الهام، وتوافق بين الضمان الاجتماعي ووزارة السياحة، أن القطاع سيستعيد عافيته ويعود لسداد التزاماته.

وبيّن أن القطاع سيستفيد من حزمة الإجراءات الأخرى التي تم إطلاقها من برنامج الضمان الاجتماعي.

 




 

 


 

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