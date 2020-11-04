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الأربعاء، 04-11-2020 06:54 م

مؤسسة المتقاعدين العسكريين تعلق الدوام في مركز الادارة العامة غدا

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الوكيل الاخباري  - أعلنت مؤسسة المتقاعدين العسكريين عن تعليق الدوام في مركز الادارة العامة للمؤسسة صباح يوم غد الخميس .
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وقالت المؤسسة في بيان اليوم الاريعاء إن قرار تعليق الدوام جاء بسبب ازدياد اعداد الاصابات بفيروس كورونا المستجد بين الموظفين ، ولغايات تعقيم مبنى الادارة العامة للمؤسسة مشيرة إلى أنه سيتم تقديم الخدمة من خلال مكاتب المحافظات .

وأوضحت المؤسسة أن هذا القرار يأتي وفقا للاجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها وللبروتوكول المعتمد من قبل وزارة الصحة وفي ظل التوجيهات الصادرة عن الحكومة حفاظا على سلامة الموظفين والمراجعين.

 




 

 


 

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