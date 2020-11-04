مؤسسة المتقاعدين العسكريين تعلق الدوام في مركز الادارة العامة غدا

الوكيل الاخباري -

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أعلنت مؤسسة المتقاعدين العسكريين عن تعليق الدوام في مركز الادارة العامة للمؤسسة صباح يوم غد الخميس .وقالت المؤسسة في بيان اليوم الاريعاء إن قرار تعليق الدوام جاء بسبب ازدياد اعداد الاصابات بفيروس كورونا المستجد بين الموظفين ، ولغايات تعقيم مبنى الادارة العامة للمؤسسة مشيرة إلى أنه سيتم تقديم الخدمة من خلال مكاتب المحافظات .وأوضحت المؤسسة أن هذا القرار يأتي وفقا للاجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها وللبروتوكول المعتمد من قبل وزارة الصحة وفي ظل التوجيهات الصادرة عن الحكومة حفاظا على سلامة الموظفين والمراجعين.