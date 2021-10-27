الأربعاء 27-10-2021
الوكيل الاخباري

تكثيف حملات الرقابة الصحية في الرصيفة

اليرموك الثانية عربيا في قائمة الجامعات الأعلى استشهادا

بحث التعاون لخدمة القطاع التجاري والخدمي بالزرقاء

إطلاق حملة بيئتنا رئتنا باشتفينا

بحث التعاون ببن آل البيت والمعهد الفرنسي للشرق الأدنى

الصحة : الأردن لم يسجل أي إصابة بمتحور دلتا بلس

التعليم العالي تعتذر عن استقبال المواطنين الخميس

الحكومة : هناك انعدام في التزام المواطنين

توضيح حكومي حول ارتفاع اصابات كورونا

الطباع رئيساً لجمعية رجال الأعمال

الأربعاء، 27-10-2021 04:44 م

الحكومة : هناك انعدام في التزام المواطنين

10202121202415312494149


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، مسؤول ملفّ كورونا الدكتور عادل البلبيسي، ان هناك انعدام في التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية، سواء ارتداء الكمامات أو الابتعاد عن التجمعات، مبيّنا أن هناك انخفاضا في نسب الاقبال على التطعيم.

وشدد على أن "الأردن يمكن أن يشهد ارتفاعا في عدد الاصابات، لكننا لن نشهد موجة جديدة كما في المرات السابقة (الأولى والثانية)، ولن يكون هناك موجة بمعنى الموجة".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
f

تكثيف حملات الرقابة الصحية في الرصيفة

w

اليرموك الثانية عربيا في قائمة الجامعات الأعلى استشهادا

1020212315830601006585

بحث التعاون لخدمة القطاع التجاري والخدمي بالزرقاء

e

إطلاق حملة بيئتنا رئتنا باشتفينا

1635354481559

بحث التعاون ببن آل البيت والمعهد الفرنسي للشرق الأدنى

كورونا الوكيل

الصحة : الأردن لم يسجل أي إصابة بمتحور دلتا بلس

أخبار متعلقة
مدرسة

الحكومة توضح حول إشاعات عودة التعليم عن بعد

8202116173457103109769

الحكومة تكشف أسباب ارتفاع إصابات كورونا بالاردن

920219145231566655324

شركس : إنجازات كبيرة للصحة في السيطرة على الأمراض السارية

مقر-رئاسة-الوزراء-بمنطقة-الدوار-الرابع-في-عمان-أرشيفية

الصحة : نظام جديد للتطعيم ضد فيروس كورونا

92021209647838443026

حجاوي لـ الوكيل: يسمح لمرضى تسمم الدم بأخذ لقاح كورونا

كورونا 2

الصحة : المطعمون قد يتعرضون للإصابة بكورونا