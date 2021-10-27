الحكومة : هناك انعدام في التزام المواطنين

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، مسؤول ملفّ كورونا الدكتور عادل البلبيسي، ان هناك انعدام في التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية، سواء ارتداء الكمامات أو الابتعاد عن التجمعات، مبيّنا أن هناك انخفاضا في نسب الاقبال على التطعيم.



وشدد على أن "الأردن يمكن أن يشهد ارتفاعا في عدد الاصابات، لكننا لن نشهد موجة جديدة كما في المرات السابقة (الأولى والثانية)، ولن يكون هناك موجة بمعنى الموجة".

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