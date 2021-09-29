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الأربعاء، 29-09-2021 12:34 م

حجاوي لـ الوكيل: يسمح لمرضى تسمم الدم بأخذ لقاح كورونا

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد استشاري الأوبئة ، وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاوبئة، الدكتور بسام حجاوي إن مصابي تسمم الدم ليس من الفئة الممنوعة من أخذ المطعوم.

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وقال حجاوي بتصريحات خاصة لـ "الوكيل الاخباري" إن مطعوم لقاح كورونا لا يتسبب بضرر لمصابي تسمم الدم، مضيفا انه من الأفضل أخذ المطعوم في المراكز الكبيرة مثل المستشفيات.

 

وبين أنه من الأفضل أخذه في المستشفيات لوجود اطباء ومستشارين لمعرفة كيفية التعامل معه.

 

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