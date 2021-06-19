الحكومة : 50% من الوظائف الحالية ستختفي

الوكيل الاخباري -

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قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة إن جائحة كورونا أثبتت وجود طاقات أردنية قادرة على مواكبة التغيرات والتحديات وإيجاد الحلول لها.وأوضح في حديث تلفزيوني السبت، أن الحكومة ستعمل مع القطاع الخاص والشباب لإيجاد الحلول لمرحلة التعافي من كورونا، ووضع خطط لتعزيز عملية التحول الرقمي.وأكد استمرار المنصات الحكومية الإلكترونية الخاصة بالاقتصاد التشاركي من التجارة الإلكترونية والأعمال الحرة والنقل الذكي والتعليم الإلكتروني والتوصيل إلى المنازل لحجم الإقبال اللافت خلال الجائحة، بما يعمل على نمو الشركات وتحسين وتطوير خدماتها.وأشار إلى 21 ألف عامل في قطاع تكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أن التقنيات والمنصات الحديثة وفرت خلال آخر سنتين أكثر من 20 ألف وظيفة.وقال إن نحو “70% من طلبة مراحل التعليم الأساسية سيعملون في وظائف ستكون موجودة وقت تخرجهم، لافتا إلى أن 50% من الوظائف الحالية ستختفي كوظيفة ومسمى وظيفي، لكن سيخلق بدلا منها عددا مهولا من الوظائف باحتياجات ووصف وظيفي ومهارات مطلوبة مختلفة”.