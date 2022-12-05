الحلالمة يكشف طبيعة علاج الإصابة بالفيروس المخلوي

الوكيل الإخباري - كشف مدير مستشفى النديم الحكومي الدكتور بهاء الحلالمة طبيعة علاج الإصابة بالفيروس المخلوي.

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وقال الحلالمة إن هناك تدرجا في تقديم الدواء في الطوارئ بإشراف الطبيب المختص، كما يتم تزويد صيدلية الطوارئ بالأدوية أولا بأول.

وبين أن الفيروس الموسمي لا يشكل خطورة على حياة المصابين، وتسبب بضغط كبير على قسم الطوارئ ما استدعى فصل طوارئ الأطفال لوحدها وزيادة الكادر الطبي.



وأكد الحلالمة أن أطباء الطوارئ يعملون على مدار الساعة وتحت إشراف مباشر من طبيب الأطفال لمعالجة الحالات، مؤكدا أن طبيب الأطفال في حالة مرور دائم على قسم الأطفال لاستيعاب أي حالة تستدعي الدخول.



وأشار إلى أن المستشفى تتوفر فيه 20 سريرا، وفي حال الحاجة يتم الاستعانة بأسرّة من الأقسام الأخرى وتحويل حالات إلى مستشفيات أخرى، مبينا أن مراجعي قسم الطوارئ ارتفع إلى 800 حالة في حين أن المعدل الطبيعي يصل إلى 500 حالة.





من جانبه طمأن مدير الشؤون الصحية في محافظة مأدبا، الدكتور وائل العزب، المواطنين في المحافظة بالقول: "إن الفيروس المخلوي الموسمي لا يشكل خطورة على المصابين به".



وأضاف العزب أن هذا الفيروس موسمي ويصيب الجهاز التنفسي للأطفال؛ بسبب تقلب درجات الحرارة في هذا الوقت من السنة، مشيرا إلى أنه بحسب المعطيات المتوفرة فإن انتشار الفيروس موسمي، وهو ليس من الفيروسات الخطرة.

وكانت وزارة الصحة أكدت على لسان مدير إدارة الشؤون الفنية والمستشفيات أن الفيروس المخلوي يُعد التهابا فيروسيا يصيب الجهاز التنفسي السفلي بعدوى لدى الأطفال من سن 6 أشهر إلى 5 سنوات تقريبا، ولا يعد من الفيروسات الخطرة.



ودعت إلى الالتزام بالعادات الصحيحة للحدّ من انتشار الفيروس، عبر الاهتمام بالنظافة وغسل اليدين، وعدم تقبيل الأطفال الرضع، وعدم اختلاط الطفل المصاب بالأطفال الآخرين لمدة أسبوع، وارتداء الملابس المناسبة في أثناء تقلب درجات الحرارة بين الفصول.