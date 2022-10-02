الحموري: 71 مستشفى خاص في الأردن باستثمار يزيد على 4 مليار دينار

الوكيل الإخباري - عرض رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري، أمس السبت في منتدى الاستثمار الأردني مع إقليم كردستان - العراق، فرص الاستثمار في القطاع الصحي والاستشفائي في المملكة والبيئة الاستثمارية التي جعلت قطاع المستشفيات الخاصة من أهم القطاعات الاقتصادية في الأردن.

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وجاء حديث الحموري بحسب بيان صحفي للجمعية اليوم الأحد، خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الذي نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين بالتعاون مع اتحاد مستثمري كوردستان ووزارتي الاستثمار والخارجية وشؤون المغتربين، بحضور وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو ورئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان محمد شكري ونائب رئيس مجلس الاعمال العراقي الدكتور سعد ناجي ورئيس اتحاد مستثمري إقليم كردستان احمد ريكاني والقنصل العام في أربيل فؤاد المجالي ورئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع.



وأوضح الحموري أن عدد المستشفيات الخاصة بلغ 71 مستشفى بحجم استثمار يزيد على 4 مليار دينار ويشغل ما يزيد على 35 ألف موظف بشكل مباشر وما يزيد على 60 ألف موظف بشكل غير مباشر.



واشار إلى ان الأردن يحتل مكانة متقدمة في القطاع الصحي على مستوى العالم وأصبح قبلة العلاج الأولى في الإقليم، وخلال الجائحة كان الأردن أول دولة تفتح أبوابها لاستقبال المرضى العرب، حيث بادرت الجمعية وبالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية بإطلاق منصة "سلامتك" لاستقبال مرضى السياحة العلاجية وكان لهذه المنصة دور هام في تسهيل إجراءات وصول المرضى الى الأردن وبالأخص المرضى العراقيين.



وأضاف أن الأردن يمتاز بتوفر الكوادر الصحية المميزة وبأعداد كبيرة، وبجودة الخدمات المقدمة بأسعار منافسة، ما جعله يستحق جائزة أفضل مقصد للسياحة العلاجية عام 2014، بالإضافة إلى انتخاب الأردن لرئاسة المجلس العالمي للسياحة العلاجية في 2015.



وتحدث الحموري عن أهمية المناطق الاستشفائية في الأردن، مبينا أن البحر الميت يعتبر أكبر منتجع صحي طبيعي في العالم خاصة وان له مزايا علاجية لأمراض عديدة.



واستعرض دور الجمعية في تعزيز التعاون القائم بين الأردن والعراق بشكل عام وإقليم كردستان بشكل خاص، حيث كان هنالك العديد من المشاركات في المؤتمرات والمعارض، وتنظيم اجتماعات ثنائية في أربيل والسليمانية بمشاركة عدد من المستشفيات الخاصة والالتقاء بالمسؤولين عن القطاع الصحي في القطاع العام والخاص واستضافة عدة وفود من الإقليم لزيارة المملكة للتعرف على الإمكانيات المتوفرة في القطاع.



ولفت إلى أن فرص التعاون كبيرة بين القطاع الصحي الأردني والكردستاني من خلال عقد شراكات ما بين المستشفيات والمراكز الطبية في الأردن والإقليم، ومن خلال تدريب الكوادر الطبية وتبادل الخبرات.



دعا الحموري الحضور للمشاركة في أكبر منتدى للسياحة العلاجية في العالم، وهو المنتدى العالمي للسياحة العلاجية والسفر الصحي 2022، الذي تنظمه جمعية المستشفيات الخاصة في الفترة 19-21 تشرين الثاني المقبل.