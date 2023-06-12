الحنيطي يرعى حفل تخريج كلية الدفاع الوطني

الوكيل الاخباري - مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، اليوم الإثنين، حفل تخريج دورة الدفاع الوطني 20، للحاصلين على ماجستير في الإدارة والدراسات الاستراتيجية، وبرنامج ماجستير استراتيجيات في مواجهة التطرف والإرهاب 6.



وشارك في البرنامجين ضباط من مختلف صنوف القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، وموظفون من وزارات ومؤسسات مختلفة، إضافة إلى ضباط من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، وعُمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والبحرين، واليمن، والسودان، وباكستان، والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا.

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