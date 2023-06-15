الحنيطي يرعى حفل تخريج كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية

الوكيل الاخباري - مندوباً عن الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي في كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية، الخميس، حفل تخريج دورة القيادة والأركان 63 المشتركة 27.



وقال آمر الكلية العميد الركن ظاهر المقداد: "لقد عملت الكلية هذا الصرحِ العلمي العسكري العريقِ، الذي تجذرت فيه روحُ العسكريةِ الأردنيةُ ونواميسُها، وأصالةُ الجيشِ العربي، حاملِ رسالةِ الحريةِ والسلامِ، درعِ الوطنِ ورمزِ كبريائِه وإرادتهِ الحرةِ، ومنذ نشأتها على تدريب الضباط وفقاً لبرامج موضوعة بدقة ليكونوا قادة متميزين وضباط ركن مبدعين من خلال إعدادهم إعداداً عسكرياً وعلمياً يؤهلهم لإشغال وظائف القيادة والركن في مختلف وحدات وتشكيلات القوات المسلحة الأردنية".



وأشار العميد الركن المقداد إلى التطور الذي جرى على بيئةِ التعليمِ في الكلية من بِنيةٍ تحيةٍ ومرافقَ مختلفة، وإجراء مراجعةٍ شاملةٍ لمناهجِ الدوراتِ المتقدمةِ التي تعقد في مدارس ومعاهد القوات المسلحة، ومواءمتها مع مناهج الكلية لتكون حلقات التدريب والتأهيل مترابطة، كما وتم تفعيل التغذيةَ الراجعةَ من القادة في الميدانِ، للوقوف على مستوى خريجي الكليةِ، وعليه فقد تمَّ اجراءُ تحديثٍ وتطويرٍ شاملٍ على المنهاجِ وبما يتلاءمُ والتطور الحاصل في الفكر العسكري في مستويات الحرب المختلفة وبما يخدم مصلحة القواتِ المسلحةِ الأردنية.

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