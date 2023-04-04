الحنيطي يزور لواء الملك الحسين بن علي والشرطة العسكرية الملكية

الوكيل الإخباري- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، قيادة لواء الملك الحسين بن علي، وكان في استقباله قائد اللواء العميد الركن عمر الشقيرات وهيئة ركن اللواء.

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واستمع اللواء الركن الحنيطي، إلى إيجاز عسكري قدمه قائد اللواء، حول سير الأمور العملياتية والتدريبية والإدارية، والخطط المستقبلية والواجبات والمهام التي ينفذها اللواء.



وجال رئيس هيئة الأركان المشتركة في مرافق وأقسام قيادة اللواء، واطلع على معرض ضم أحدث الأسلحة والآليات والمعدات والتجهيزات المستخدمة في اللواء.

والتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة مرتبات اللواء، ونقل لهم تحيات ومحبة جلالة القائد الأعلى، مبدياً ثقته واعتزازه بالجهود الكبيرة وبمستوى الكفاءة والجاهزية والمعنويات العالية التي يتمتعون بها.



وفي سياق متصل، زار اللواء الركن الحنيطي، قيادة الشرطة العسكرية الملكية وكان في استقباله قائد الشرطة العسكرية العميد الركن نائل السحيم.

واستمع اللواء الركن الحنيطي، إلى إيجاز قدمه العميد الركن السحيم، حول الواجبات والمهام التي تقوم بها قيادة الشرطة العسكرية في إنفاذ القوانين والتعليمات العسكرية، ودورها الفاعل في المحافظة على الانضباطية لمرتبات القوات المسلحة الأردنية.

واطلع رئيس هيئة الأركان المشتركة، على آلية عمل فريق مسرح الجريمة والذي يضم ضباطا وضباط صف من حملة شهادة القانون، للنظر في موضوع القضايا التي تحدث داخل وحدات وتشكيلات القوات المسلحة الأردنية، وللمحافظة على خصوصية سير العمل، والحصول على نتائج بشكل سريع.

وأشاد اللواء الركن الحنيطي بالمستوى المتميز والاحترافية في العمل لدى مرتبات قيادة الشرطة، مبدياً إعجابه بالمعنويات العالية، ودورهم الرئيس في تسهيل عمل الوحدات العسكرية لتنفيذ الواجبات المناطة بها.