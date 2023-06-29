الخميس 29-06-2023
الوكيل الاخباري

الكرك: أسواق الأضاحي تشهد إقبالا متزايدا

اعلان هام لهواة الصيد في الاردن

افتتاح محطات سند في مطار الملكة علياء الدولي يوم غدٍ الجمعة

الأردن من الدول الأكثر سلمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023

الأردن يستدعي السفيرة السويدية في عمّان احتجاجا على حرق نسخة من المصحف

مراكز الإصلاح والتأهيل تواصل استقبال ذوي النزلاء

شخص يقتل زوجته طعنا في الزرقاء

العقبة الخاصة تطلق حملة أتركها نظيفة 2023

الحنيطي يشارك نشامى القوات المسلحة فرحة ثاني أيام العيد

تحذير أمني للأردنيين

الخميس، 29-06-2023 02:40 م

الحنيطي يشارك نشامى القوات المسلحة فرحة ثاني أيام العيد

1688037762967


الوكيل الاخباري- شارك رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الخميس، مرتبات كتيبة المدفعية الثانية الملكية، فرحة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وكان في استقباله قائد سلاح المدفعية الملكي بالإنابة العميد الركن هاني المصري.

اضافة اعلان


كما شارك اللواء الركن الحنيطي مرتبات كتيبة الدبابات الخامسة الملكية، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الوسطى فرحة ثاني أيام العيد، وكان في استقباله قائد المنطقة العميد الركن توفيق المرزوق.


واستمع اللواء الركن الحنيطي خلال الزيارتين اللّتين جاءتا لمشاركة وتهنئة مرتبات القوات المسلحة الأردنية بثاني أيام عيد الأضحى المبارك، لإيجازين عسكريين من قائدي الوحدتين حول سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية فيهما، وخطط العمل المستقبلية ، وعن كافة الأدوار والواجبات المسندة لهما.


والتقى اللواء الركن الحنيطي مرتبات الوحدتين ونقل لهم تحيات ومحبة جلالة القائد الأعلى وتهنئته بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها نشامى الجيش العربي في مختلف مواقعهم.


ودعا رئيس هيئة الأركان المشتركة منتسبي القوات المسلحة إلى بذل أقصى الجهود والتفاني في حماية الوطن ورفع اسم الأردن عالياً، مبيناً أنه وبتوجيهات ملكية من جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وباهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ستوفر كافة أشكال الرعاية والدعم لهم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6202328192810607142028

الكرك: أسواق الأضاحي تشهد إقبالا متزايدا

72022194945215506060

اعلان هام لهواة الصيد في الاردن

1688045621887

افتتاح محطات سند في مطار الملكة علياء الدولي يوم غدٍ الجمعة

649d7f28d0700

الأردن من الدول الأكثر سلمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023

649d7c3fe04d1

الأردن يستدعي السفيرة السويدية في عمّان احتجاجا على حرق نسخة من المصحف

649d7825b58de (1)

مراكز الإصلاح والتأهيل تواصل استقبال ذوي النزلاء