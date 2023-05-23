الثلاثاء 23-05-2023
الوكيل الاخباري

مندوباً عن جلالة الملك الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران

الطفلة سارة تحصل على المركز الأول بمسابقة للقرآن الكريم في جرش

عزايزة : حوارتنا منفتحة مع الجميع بالتركيز على المرأة والشباب

الطاقة تطرح عطاء لنقل النفط من العراق

إنشاء بنك للبذور في الأردن بتكلفة تصل إلى 3 ملايين دينار

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الثلاثاء

الحنيفات: أسعار الاضاحي ضمن معدلها ولا يوجد احتكار في سوق اللحوم

الشمالي يلتقي نظيره السوري في القاهرة

البترا: فعاليات شعبية تحتفل بزفاف ولي العهد

الضمان توضح حول وفاة عامل بسبب سقوط مصعد كهربائي في عمّان

الثلاثاء، 23-05-2023 02:05 م

الحنيفات: أسعار الاضاحي ضمن معدلها ولا يوجد احتكار في سوق اللحوم

CEsxYcKfUWoMj2gPIKR6Z2Yon1X5OSMkSHOPirXl


الوكيل الإخباري -  قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، إن اسعار الأضاحي ستكون ضمن معدلها والكميات كافية لتلبية الطلب عليها، مؤكدا أنه لا يوجد احتكار في سوق اللحوم والباب مفتوح لكافة الشركات المؤهلة ومستكلمة الشروط للاستيراد.اضافة اعلان


وأضاف خلال لقاء صحفي اليوم الثلاثاء، أن الوزارة أطلقت شركة التسويق الزراعي والتي أنجزت الزراعات التعاقدية مع عدد من المزارعين المحليين وعقود مع 7 دول أوروبية، منوها الى أن الوزارة تدرس دخول شركة التسويق الزراعي للسوق المركزي لغايات تنظيم العملية التسويقية.

وبين الحنيفات، انه تم تنويع مناشئ استيراد اللحوم لضمان توفير المنتج بالجودة والسعر المناسب للجميع، موضحا ان هناك خطة عمل واضحة لتنظيم عمل الجمعيات التعاونية ودعمها وفق آلية تضمن استدامتها.

وأشار الحنيفات إلى أن القطاع الزراعي يشكل 6% من الناتج المحلي، ويساهم بنحو 20% في الاقتصاد الوطني، موضحا أن الوزارة تعمل في ظل انغلاقات تسويقية بسبب الاضطرابات وتحافظ على الأسواق التقليدية ومستمرة في توقيع عقود ضمن أسواق جديدة، مبينا أن الأمن الغذائي الأردني الأعلى تصنيفا في العالم.

وبين أنه جرى توقيع ضمن خطة التحفيز للصناعات الغذائية، اتفاقيات لإنشاء 12 مصنعا في المدن الصناعية، مؤكدا أن الوزارة تتطلع إلى إنشاء 16 مصنعا قبل نهاية العام.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
file

سياحة إربد تطلق برنامجا توعويا

1684847011070

مندوباً عن جلالة الملك الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران

265652_18_1650369877

الخلايلة يفتتح المُلتقى الخيري واليوم الطبي المجاني في لواء بني كنانة

848929d6-c204-4d57-84f5-2b22cae9d12c

الطفلة سارة تحصل على المركز الأول بمسابقة للقرآن الكريم في جرش

f53efadd-63ef-4c5e-ad7c-f4881e4c702a

عزايزة : حوارتنا منفتحة مع الجميع بالتركيز على المرأة والشباب

f0935302-4028-471c-9967-fb43ae05c23a

الاستقلال في ندوة لمركز الوثائق والمخطوطات ودراسات بلاد الشام في "الأردنية"

أخبار متعلقة
125782

الزراعة تقرر وقف رخص استيراد الأغنام الحية حتى اشعار آخر

5202315125028902743546

الزراعة: السعودية عدّلت شروط تصدير الأغنام البلدية إليها والبدائل متوفرة

399485_59_1676711793

توفير 41 ألف جرعة ثانية مضادة للحمى القلاعية وبدء التطعيم الأسبوع القادم في هذه المناطق

420231315048670014281

28 مليون دينار قروض دون فوائد لدعم مشاريع زراعية خاصة لسيدات ريفيات

2

وزير الزراعة: المهرجان الدولي الخامس للتمور الأردنية في تشرين الثاني

63394a262a146

اتفاقيات لإنشاء 4 مصانع ضمن مشروع تحفيز الصناعات الزراعية