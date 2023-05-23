الحنيفات: أسعار الاضاحي ضمن معدلها ولا يوجد احتكار في سوق اللحوم

الوكيل الإخباري - قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، إن اسعار الأضاحي ستكون ضمن معدلها والكميات كافية لتلبية الطلب عليها، مؤكدا أنه لا يوجد احتكار في سوق اللحوم والباب مفتوح لكافة الشركات المؤهلة ومستكلمة الشروط للاستيراد. اضافة اعلان





وأضاف خلال لقاء صحفي اليوم الثلاثاء، أن الوزارة أطلقت شركة التسويق الزراعي والتي أنجزت الزراعات التعاقدية مع عدد من المزارعين المحليين وعقود مع 7 دول أوروبية، منوها الى أن الوزارة تدرس دخول شركة التسويق الزراعي للسوق المركزي لغايات تنظيم العملية التسويقية.



وبين الحنيفات، انه تم تنويع مناشئ استيراد اللحوم لضمان توفير المنتج بالجودة والسعر المناسب للجميع، موضحا ان هناك خطة عمل واضحة لتنظيم عمل الجمعيات التعاونية ودعمها وفق آلية تضمن استدامتها.



وأشار الحنيفات إلى أن القطاع الزراعي يشكل 6% من الناتج المحلي، ويساهم بنحو 20% في الاقتصاد الوطني، موضحا أن الوزارة تعمل في ظل انغلاقات تسويقية بسبب الاضطرابات وتحافظ على الأسواق التقليدية ومستمرة في توقيع عقود ضمن أسواق جديدة، مبينا أن الأمن الغذائي الأردني الأعلى تصنيفا في العالم.



وبين أنه جرى توقيع ضمن خطة التحفيز للصناعات الغذائية، اتفاقيات لإنشاء 12 مصنعا في المدن الصناعية، مؤكدا أن الوزارة تتطلع إلى إنشاء 16 مصنعا قبل نهاية العام.