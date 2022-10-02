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الأحد، 02-10-2022 10:11 م

الحنيفات : إنشاء مجمع للصناعات الغذائية الزراعية لاستيعاب الفائض من الإنتاج

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الوكيل الاخباري - قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إن إنشاء مجمع للصناعات الغذائية الزراعية في الأغوار الجنوبية جاء لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية الأردنية، واستيعاب الفائض من الإنتاج، والوصول إلى زراعات تعاقدية تخدم المزارعين . 

وأضاف الحنيفات في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، أن هذه المجمع سيوفر المنتج المناسب للمصانع؛ كونها تعمل على توفير فرص تشغيلية كبيرة لأبناء المنطقة، إضافة إلى فتح الأسواق المحلية والعالمية للمنتج المحلي، وخلق بيئةٍ تنافسيةٍ تخدم القطاع الزراعي وتطوره.

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