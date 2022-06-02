الحواتمة: تطبيق القانون على الجميع دون تحيّز

الوكيل الإخباري

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- زار وزير الداخلية مازن الفراية اليوم الخميس، مديرية الأمن العام حيث التقى اللواء الركن حسين الحواتمة مدير الأمن العام، وبحثا عدداً من الأمور والمستجدات الأمنية.وأكَّد الفراية أن مديرية الأمن العام خطت خطوات كبيرة في سبيل تطوير الأداء ورفع قدراتها ما مكنها بأن تضطلع بواجباتها الأمنية والشرطية بأعلى درجات الحرفية والمهنية وأن تقدم أفضل الخدمات الشاملة للمواطنين وتوفير الأجواء الآمنة لدعم مسيرة التنمية والاقتصاد كما يوجه جلالة القائد الأعلى لذلك باستمرار.وأشار إلى الجهود التي تبذلها المديرية للارتقاء بمستوى الخدمات الشرطية والأمنية ومواكبة التطور العلمي والتقني في العلوم الشرطية وإدخالها في منظومة العمل بما انعكس إيجاباً على دورها في مكافحة الجريمة وملاحقتها والحد منها بأشكالها كافة ورفع مستويات الخدمات المقدمة.وأشاد الفراية بمستوى التنسيق بين الوزارة ومديرية الأمن العام وعلى مدار الساعة والعمل المشترك للحفاظ على الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة وتحقيق سيادة القانون على الجميع دون تحيز أو تمييز.من جانبه أكد اللواء الركن حسين الحواتمة أننا نعمل برؤى وتوجيهات ملكية سامية وهي نبراس عملنا ومنهجنا للعمل الجاد والدؤوب وتحسين الخدمات للمواطنين والمقيمين في المملكة والارتقاء بها والقيام بواجباتنا الأمنية بأعلى المعايير.وأكَّد مدير الامن العام أن المديرية تعمل من خلال استراتيجية أمنية شاملة تشترك بها مكونات المديرية كافة، يتم تحديثها باستمرار لتطبيق القانون على الجميع دون تحيّز أو تمييز، لإرساء وترسيخ سيادة القانون والحفاظ على أمن المجتمع وسلامته في إطار من احترام حقوق الإنسان.وأضاف الحواتمة أن من أهم مرتكزات تلك الإستراتيجية هي العمل التشاركي والتكاملي مع الوزارات والمؤسسات كافة وعلى رأسها وزارة الداخلية لتحقيق الغايات الوطنية العليا، ومساندتهم في جهودهم المبذولة لخدمة الوطن والمواطن ودفع عجلة التنمية والحفاظ على المقدرات والمكتسبات الوطنية.