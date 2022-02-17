الحواتمة: تعزيز بيئة العمل في المركز الأمني

الوكيل الاخباري - بمناسبة الاحتفالات بميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الاعلى للقوات المسلحة، افتتح مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، اليوم، مشروع اعادة تأهيل وصيانة مركز أمن المدينة المتكامل في مدينة السلط .



وقال اللواء الركن الحواتمة إن افتتاح هذا المركز يأتي انطلاقاً من التوجيهات الملكية الحكيمة في رفع سوية الخدمة الأمنية المقدمة للمواطنين في مناطق المملكة كافة.



وأضاف، أننا نعلن عن وفائنا لمناسباتنا الوطنية، وولائنا للقيادة الهاشمية الحكيمة بالاجتهاد لترجمة التوجيهات الملكية إلى واقع ملموس في كافة مناحي الحياة، والخدمات الأمنية والإنسانية .



وقال اللواء الركن الحواتمة أن العام 2022 يمثل مرحلة جديدة من التحديث في مديرية الأمن العام، مضيفاً أنه تم إنجاز المرحلة الأولى من المراكز الأمنية المتكاملة في تجربة رائدة نسعى لتوسعتها وتطويرها.



وأوضح أن العمل والدراسات مستمرة لرفع كفاءة وفاعلية المراكز الأمنية المتكاملة في هذه المرحلة، لتكون الوجهة الأولى والاخيرة للمواطن، قادرة على تقديم أفضل الخدمات الأمنية والإنسانية الشاملة.



وبين أن مديرية الأمن العام تسعى لتحديث خدماتها الإنسانية والأمنية والمرورية المختلفة التي تمثل حاجة ماسة للمواطنين مثل خدمات الدفاع المدني ، والترخيص، والإقامة والحدود، والتنفيذ القضائي، وغيرها.



وأشار الحواتمة، الى أن افتتاح وإعادة تأهيل المراكز ودعمها لوجستياً يهدف لتمكين كوادرها من اداء واجباتهم على اكمل وجه لتحقيق استراتيجية مديرية الأمن العام، في رفع كفاءة التنسيق في مديريات الشرطة وكوادر الدفاع المدني وقوات الدرك التي تساندها.

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