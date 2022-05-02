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الإثنين، 02-05-2022 12:55 م

الحواتمة يؤكد لمرتبات الأمن العام ضرورة التكاتف والتكافل مع المواطنين

حو


الوكيل الإخباري - نقل مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة تهاني جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمنتسبي مديرية الأمن العام، بمناسبة عيد الفطر السعيد.

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وأشاد اللواء الركن حسين الحواتمة بكافة مرتبات المديرية على جهودهم المبذولة خلال العام الماضي وتجلت خلال الشهر الفضيل، مستذكراً رفاق السلاح الذين توفاهم الله، وكانوا ضمن زملائهم يقدمون واجباتهم بأمانة وإخلاص.


جاء ذلك خلال احتفال مديرية الأمن العام بحلول عيد الفطر السعيد، حيث أقيمت صلاة العيد في ميدان المديرية، بحضور مدير الأمن العام ومساعديه وكبار الضباط، وعدد كبير من مرتبات الأمن العام.


وأكد اللواء الركن الحواتمة خلال لقائه المرتبات، أن مديرية الأمن العام وبفضل الدعم الملكي الموصول، تجاوزت العديد من المراحل بنجاح، بدءاً من إطلاق عملية الدمج واستكمالها، ومروراً بالواجبات المختلفة التي تعاملت معها بحرفية، وتطور في الأداء، وتعزيز للخدمات المقدمة للمواطنين. 


ووجه اللواء الركن الحواتمة جميع القادة والمدراء إلى التواصل مع كافة منتسبي مديرية الأمن العام ونقل تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، وتهنئة جلالته لهم، وحثهم على الاستمرار على ذات النهج في العمل والعطاء لخدمة وطنهم وقيادتهم الهاشمية الحكيمة.


كما أكد اللواء الركن الحواتمة على ضرورة التكاتف والتكافل مع المواطنين والتواصل معهم، وإنفاذ الخطط الأمنية والمرورية للتسهيل عليهم خلال أيام الفطر السعيد، وبما يوفر البيئة الأمنية والاجتماعية في هذه المناسبة.

 




 

 


 

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