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الثلاثاء، 05-04-2022 09:01 م

مدير الأمن العام ينقل تحيات الملك لمنتسبي الأمن العام بمناسبة رمضان

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الوكيل الاخباري - نقل مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكافة ضباط وأفراد الأمن العام في مختلف التشكيلات والوحدات، واعتزاز جلالته بجهودهم المبذولة لخدمة المواطنين .

جاء ذلك خلال حضوره اليوم، مأدبة الإفطار التي أقامتها مديرية الأمن العام، في مبنى المديرية وجمعت عدداً كبيراً من الضباط والأفراد، من مختلف الوحدات والتشكيلات.

وشكر اللواء الركن الحواتمة خلال اللقاء، منتسبي الأمن العام ومن مختلف الصنوف والوحدات، على ما قدموه من جهود لخدمة المواطنين في جميع مناحي الحياة.

وقال الحواتمة إن مديرية الأمن العام باتت اليوم في أعلى مستويات الجاهزية والاحترافية، بفضل الدعم الملكي الموصول، ووصلت لمستويات قياسية من النجاح في جميع الواجبات الموكولة إليها، وصنعت الفارق في مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

ووجه الحواتمة المرتبات إلى الاستمرار في العمل وفقاً لما عُهد عنهم من التزام بمبادئ النزاهة والحيادية في تنفيذ القوانين، وتعزيز أجواء الأمن والطمأنينة ومساندة المجتمع.

ووجه الحواتمة إلى بذل المزيد من الجهود للنهوض بالواجبات والمسؤوليات، وتقديم العون والمساعدة للمواطنين كافة والتسهيل عليهم عبر خطط أمنية ومرورية مناسبة طيلة أيام الشهر الفضيل.

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